Обновленную версию игры Metro Exodus уже взломали

Напомним, что обновленная Metro Exodus Enhanced Edition является улучшенным в плане графики изданием постапокалиптического шутера Metro Exodus. Вчера он был выпущен в ряде цифровых магазинов, в числе которых Steam, GOG, EGS, Microsoft Store. Причем владельцам оригинального тайтла новинка доступна для загрузки бесплатно.

Что касается взлома Metro Exodus Enhanced Edition, то за него ответственны представители команды CODEX. Отметим, что ранее они также взламывали Detroit: Become Human, Horizon: Zero Dawn, Mafia 2, Mafia 3 и другие игры.

Ознакомиться с системными требованиями без учёта технологии DLSS 2.1, поддержка которой есть в Metro Exodus Enhanced Edition, можно на скрине ниже.