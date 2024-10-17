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Опубликовано 17 октября 2024, 08:01
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Обновленные консоли Xbox Series X получили и новые процессоры AMD Zen 2

Жаль лишь производительность осталась на прежнем уровне
Накануне Microsoft выпустила обновленные версии Xbox Series X, отличающиеся не только внешним видом, но и внутренними изменениями.
Обновленные консоли Xbox Series X получили и новые процессоры AMD Zen 2
© YouTube

Белая модель без дисковода и черная Galaxy Black на 2 ТБ памяти получили обновленные процессоры AMD Zen 2 с 6-нм техпроцессом, заменив прежние 7-нм чипы.

Это не повлияло на производительность, но значительно улучшило энергоэффективность.

Блогер Остин Эванс, разобрав новые консоли, отметил, что была изменена конструкция материнской платы, а радиатор охлаждения стал легче на 100 г за счет сокращения использования меди.

Несмотря на эти изменения, температура и уровень шума устройств остались на прежнем уровне.

В режиме простоя потребление электроэнергии составило 39 Вт у белой версии и 51 Вт у Galaxy Black, что меньше, чем у оригинальной Xbox Series X, потребляющей 60 Вт. Под нагрузкой эти цифры составили 156 Вт и 151 Вт соответственно.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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