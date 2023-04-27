Обратный отсчёт в Steam покажет, через сколько дней Windows 7 и 8 перестанут поддерживаться магазином

Теперь же компания выпустила обновление для своего клиента Steam, в котором добавила предупреждение о том, что поддержка Windows 7, 8 и 8.1 официально закончится уже 1 января 2024 года.

Отметим, что данную информацию увидят лишь те пользователи, которые продолжают использовать указанные операционные системы. Обратный отсчёт покажет геймерам, какое точное количество дней осталось до окончания поддержки их ОС.