Obsidian наказала купивших премиум-издание The Outer Worlds 2 фанатов за жадность

Игроки, запустившие игру раньше остальных, столкнулись с неожиданным всплывающим окном: «The Earth Directorate found a flaw in you! — Consumerism!» («Земная дирекция обнаружила в вас изъян! — Потребительство!»).

В сообщении разработчики шутливо обвиняют владельцев издания в том, что «маркетинг на них действительно работает» и что они «предпочитают покупать новое, а не планировать бюджет».

Шутка не ограничивается текстом — в игре «изъян» проявляется механически. Персонаж получает –15% на все покупки у торговцев, но одновременно –10% к цене продажи предметов. И как предупреждает сообщение, «изъяны нельзя удалить».