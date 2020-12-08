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Объявлена игра года по версии компьютерных и консольных игроков
В финальном этапе между собой боролись два эксклюзива PlayStation 4
Накануне проведения The Game Awards 2020, на сайте церемонии прошло голосование. В нём компьютерные и консольные игроки выбирали лучшую, по их мнению, игру года. Прошлогодними победителями в данной номинации стали сразу два эксклюзива Nintendo: Fire Emblem: Three Houses и Super Smash Bros. Ultimate.
В этом году борьба была не менее ожесточённой. За звание лучшего игрового проекта бились DOOM Eternal, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Hades и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Лидерами пользовательского голосования уже в третьем раунде стали два проекта (и оба – эксклюзивы PlayStation 4): The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima.
По итогу, то и дело меняясь местами с детищем Naughty Dog, победителем вышла игра от создателей серии Infamous про похождения самурая Дзина Сакая.
Само мероприятие The Game Awards 2020 пройдёт 11 декабря в 2:30 по московскому времени. Помимо вполне логичного награждения лучших игр, нас также ждет множество интересных анонсов.