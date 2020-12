Объявлена игра года по версии компьютерных и консольных игроков

В этом году борьба была не менее ожесточённой. За звание лучшего игрового проекта бились DOOM Eternal, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Hades и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Лидерами пользовательского голосования уже в третьем раунде стали два проекта (и оба – эксклюзивы PlayStation 4): The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima.

По итогу, то и дело меняясь местами с детищем Naughty Dog, победителем вышла игра от создателей серии Infamous про похождения самурая Дзина Сакая.