Объявлена первая компьютерная игра с главным героем-транссексуалом

Dontnod Entertainment в рамках специального мероприятия Xbox анонсировала свою новую приключенческую игру под названием Tell Me Why. Она должна выйти уже летом 2020 года на компьютерах и Xbox One, а одной из отличительных особенностей новинки станет тот факт, что именно в ней впервые в истории видеоигр транссексуал станет полноценным играбельным персонажем.