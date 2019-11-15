Объявлена первая компьютерная игра с главным героем-транссексуалом

По словам разработчиков, их новый проект будет состоять их трех эпизодов и в отличие от Life Is Strange 2, создатели намерены придерживаться заранее озвученного графика выхода этих эпизодов. Что касательно возможности сыграть за транссексуала, то представители Dontnod Entertainment отдельно отметили, что для большей реалистичности представления персонажа они консультировались с организацией GLAAD, защищающей права LGBTQ+-сообщества.

Напомним, что ранее студия отметилась такими приключенческими играми, как Life is Strange и Vampyr.