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Объявлена первая компьютерная игра с главным героем-транссексуалом
Выйдет она уже летом 2020 года
Dontnod Entertainment в рамках специального мероприятия Xbox анонсировала свою новую приключенческую игру под названием Tell Me Why. Она должна выйти уже летом 2020 года на компьютерах и Xbox One, а одной из отличительных особенностей новинки станет тот факт, что именно в ней впервые в истории видеоигр транссексуал станет полноценным играбельным персонажем.
По словам разработчиков, их новый проект будет состоять их трех эпизодов и в отличие от Life Is Strange 2, создатели намерены придерживаться заранее озвученного графика выхода этих эпизодов. Что касательно возможности сыграть за транссексуала, то представители Dontnod Entertainment отдельно отметили, что для большей реалистичности представления персонажа они консультировались с организацией GLAAD, защищающей права LGBTQ+-сообщества.
Напомним, что ранее студия отметилась такими приключенческими играми, как Life is Strange и Vampyr.
Трейлер игры Tell Me Why