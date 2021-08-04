Объявлена распродажа игр легендарной серии Worms

Помимо прочего с большими скидками распродают игры легендарной серии Worms. Да-да, те самые червячки. Окунуться в ностальгию можно очень дешево — Worms Armageddon, например, отдают за 69 рублей вместо прежних 349.

С 82% скидкой, в свою очередь, продают целый набор Worms Collection. В его составе более 10 игр и 10 DLC. В обычное время его продают за 5 418 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 964 рубля.

Ознакомиться с полным списком игр серии, которые продаются сейчас со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа 9 августа.