Объявлена тотальная распродажа игр для Xbox

Так, ухватить Battlefield 1 можно со скидкой в 80%. Напомним, что в обычное время игра продается за 40 долларов, тогда как сейчас она доступна всего за 8.

Популярный шутер Call of Duty: Black Ops Cold War, в свою очередь, отдают за полцены — цена упала с 60 долларов до 30.

На 40% снизилась стоимость Assassin's Creed про викингов. В обычное время тайтл продается за 60 долларов, тогда как сейчас он доступен за 36.