Объявлена тотальная распродажа игр для Xbox

Игры
Сегодня в 14:47
Объявлена тотальная распродажа игр для XboxДо 80%
Для владельцев консоли Xbox Microsoft объявила новую выгодную акцию — со скидками до 80% продаются популярные игры, вроде Call of Duty и Battlefield.
Так, ухватить Battlefield 1 можно со скидкой в 80%. Напомним, что в обычное время игра продается за 40 долларов, тогда как сейчас она доступна всего за 8.
Популярный шутер Call of Duty: Black Ops Cold War, в свою очередь, отдают за полцены — цена упала с 60 долларов до 30.
На 40% снизилась стоимость Assassin's Creed про викингов. В обычное время тайтл продается за 60 долларов, тогда как сейчас он доступен за 36.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в это акции, можно перейдя по этой ссылке.