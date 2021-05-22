Объявлены бесплатные выходные для гоночного симулятора F1 2020

Так, сыграть со 100% скидкой пользователи могут на этих выходных и в гоночный симулятор F1 2020. В тайтле игрокам предоставляется возможность взять на себя роль пилота, соревнуясь с лучшими из лучших. В F1 2020 можно сформировать свою команду, назначив пилота, спонсора, производителя двигателя и напарника.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1085 рублей, однако вплоть до 24 мая в нее можно сыграть бесплатно. Кроме того, на нее сейчас действует 75% скидка, благодаря чему купить игру можно всего за 271 рубль. Сделать это можно по этой ссылке.