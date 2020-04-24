Объявлены бесплатные выходные для популярного шутера Call of Duty: Warzone

Так, начиная с сегодняшнего дня вплоть до 27 апреля пользователи абсолютно бесплатно смогут сыграть в мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare. Стоит отметить, что доступ к игре будет открыт с 20:00 по московскому времени.

Геймеры, в рамках данной акции, смогут ознакомиться с пятью картами, в числе которых Shoot House, Aniyah Incursion, Hovec Sawmill, Hideout, а также Talsik Backlot. Кроме того, бесплатно будут доступны режимы 6 на 6 и 10 на 10. Известно, что игрокам, которые вошли через Warzone, могут составить компанию и владельцы Modern Warfare для игры на одной карте.