Объявлены бесплатные выходные для шутера Rainbow Six Siege

Воспользоваться бесплатным доступом могут владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Опробовать игру со 100% скидкой можно также на ПК и в облачной платформе Stadia. Причем бесплатными стали все режимы игры, как кооперативный, так и одиночный. Весь достигнутый процесс можно будет сохранить и продолжить играть уже в купленной версии. Кроме того, бесплатно предлагается поучаствовать во временном событии Containment.

Для владельцев боевого пропуска компания предусмотрела отдельный бонус — во время бесплатных выходных они смогут забрать в два раза больше очков.

Бесплатной игра будет вплоть до 15 августа. Опробовать игру можно перейдя по этой ссылке.