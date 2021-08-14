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Объявлены бесплатные выходные для шутера Rainbow Six Siege

До 15 августа
Популярный шутер Rainbow Six Siege вновь стал временно бесплатным.
Объявлены бесплатные выходные для шутера Rainbow Six Siege

Воспользоваться бесплатным доступом могут владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Опробовать игру со 100% скидкой можно также на ПК и в облачной платформе Stadia. Причем бесплатными стали все режимы игры, как кооперативный, так и одиночный. Весь достигнутый процесс можно будет сохранить и продолжить играть уже в купленной версии. Кроме того, бесплатно предлагается поучаствовать во временном событии Containment.

Для владельцев боевого пропуска компания предусмотрела отдельный бонус — во время бесплатных выходных они смогут забрать в два раза больше очков.

Бесплатной игра будет вплоть до 15 августа. Опробовать игру можно перейдя по этой ссылке.