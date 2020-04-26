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Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post Scriptum
Кроме того, игру можно приобрести со скидкой
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam в последнее время богат на различные акции и выгодные предложения. На этот раз в цифровом магазине объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post Scriptum.
Post Scriptum представляет из себя шутерный симулятор, в котором разработчики пытались отобразить подлинный боевой опыт Второй мировой войны. Отмечается, что тайтл сфокусирован на исторической точности, масштабных битвах, а также поле самой битвы, в котором особое внимание необходимо уделить сплоченности и командной работе.
Напомним, что в обычное время игра продается за 957 рублей, тогда как в рамках акции в него можно будет сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, сейчас на тайтл действует 25% скидка.