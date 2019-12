Объявлены главные игры десятилетия

Также издание выделило популярную игру с открытым миром The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 года. Не обошелся список и без онлайновой видеоигры Fortnite, которую Epic Games выпустили в 2017 году. Одной из самых лучших игр десятилетия оказалась и League of Legends, которая, по словам авторов, стала золотым стандартом для киберспорта. Единственной игрой 2019 года, попавшей в данный список, оказалась даже не нашумевшая Death Stranding, а ролевая игра от эстонцев Disco Elysium.

Полный список лучших игр десятилетия выглядит так: 1. Grand Theft Auto V (2013) 2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) 3. Fortnite (2017) 4. Dark Souls (2011) 5. League of Legends (2009) 6. Pokémon Go (2016) 7. Minecraft (2009) 8. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) 9. Portal 2 (2011) 10. Disco Elysium (2019)