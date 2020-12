Объявлены игры 2020 года с лучшей графикой

Первое место в этом рейтинге эксперты присудили нашумевшей Cyberpunk 2077. По мнению авторов, новинку заслуженно можно назвать самой красивой и графически навороченной игрой этого года. Однако отмечается, что для того, чтобы оценить ее графику, необходимо играть с компьютера среднего или высшего класса, оборудованного видеокартой с поддержкой рейтрейсинга.

На втором месте, в свою очередь, оказалась PS5-версия Marvel's Spider-Man: Miles Morales, тогда как третьего места удостоился авиасимулятор Microsoft Flight Simulator. В пятерке лидеров также числится Half-Lyfe: Alyx и The Last of Us Part 2. Также в списке нашлось место для Demon's Souls Remake, компьютерной версии DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps, а также Minecraft с поддержкой трассировки лучей.