Объявлены лучшие игры выставки Gamescom 2019

Вообще, в этом году та же Sony слабо показала себя в рамках шоу — в долгожданный Death Stranding так и не дали поиграть, и такие крупные и долгожданные проекты, как The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima скрылись от глаз публики в ожидании чего-то грандиозного в будущем. Оно и неудивительно — близится смена консольных поколений и один из лидеров данного рынка явно тратит свои силы на то, чтобы этот самый запуск состоялся в срок и максимально эффектно. Тем не менее, в рамках Gamescom 2019 можно было увидеть некоторое количество интересных игр, в результате чего мы имеем следующий список победителей в различных номинациях на Gamescom 2019 Awards:

Лучшая игра выставки: Dreams