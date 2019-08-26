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Объявлены лучшие игры выставки Gamescom 2019

Эксклюзив PlayStation 4 забрал победу сразу в трех номинациях
Амбициозная игра, разработанная Media Molecule эксклюзивно для PlayStation 4, привлекла к себе огромное количество внимания в рамках прошедшей выставки Gamescom 2019, получив в общей сложности три награды. В том числе и “Лучшая игра Gamescom 2019”.

Вообще, в этом году та же Sony слабо показала себя в рамках шоу — в долгожданный Death Stranding так и не дали поиграть, и такие крупные и долгожданные проекты, как The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima скрылись от глаз публики в ожидании чего-то грандиозного в будущем. Оно и неудивительно — близится смена консольных поколений и один из лидеров данного рынка явно тратит свои силы на то, чтобы этот самый запуск состоялся в срок и максимально эффектно. Тем не менее, в рамках Gamescom 2019 можно было увидеть некоторое количество интересных игр, в результате чего мы имеем следующий список победителей в различных номинациях на Gamescom 2019 Awards:

  • Лучшая игра выставки: Dreams
Dreams - трейлер
  • Лyчший приключeнчeский боевик: Blacksad: Under the Skin
Blacksad: Under the Skin - трейлер
  • Лyчший боевик: DOOM Eternal
DOOM Eternal — сюжетный трейлер на русском языке
  • Лyчшaя ceмeйнaя игрa: Concrete Genie
Concrete Genie - трейлер
  • Лучшая гоночная игра: Grid
GRID (2019) - трейлер
  • Лyчшaя poлeвaя игpa: Wasteland 3
Wasteland 3 — трейлер на русском языке
  • Лyчший симyлятop: Planet Zoo
Planet Zoo - трейлер
  • Лyчшaя спoртивнaя игрa: Roller Champions
Roller Champions - трейлер на русском языке
  • Лyчшая cтpaтегия: Desperados III
Desperados 3 - трейлер
  • Лyчшaя opигинaльнaя игрa: Dreams
  • Лyчшaя игpa для Xbox One: Gears 5
Gears 5 - трейлер на русском языке
  • Лyчшая игpa для Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda Link's Awakening — трейлер
  • Лyчшaя игpa для PlayStation 4: Dreams
  • Лyчшaя мобильнaя игpа: Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition
Battle Chasers Nightwar: Mobile Edition - трейлер
  • Лyчшая игpa для PC: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Трейлер Ghost Recon: Breakpoint - трейлер на русском языке

В целом ничего удивительного в том, как распределились победные места по номинациям нет. Ждем грядущие выставки, на которых, будем надеяться, будут соревноваться игры уже следующего игрового поколения.

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