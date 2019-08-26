Объявлены лучшие игры выставки Gamescom 2019

Вообще, в этом году та же Sony слабо показала себя в рамках шоу — в долгожданный Death Stranding так и не дали поиграть, и такие крупные и долгожданные проекты, как The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima скрылись от глаз публики в ожидании чего-то грандиозного в будущем. Оно и неудивительно — близится смена консольных поколений и один из лидеров данного рынка явно тратит свои силы на то, чтобы этот самый запуск состоялся в срок и максимально эффектно. Тем не менее, в рамках Gamescom 2019 можно было увидеть некоторое количество интересных игр, в результате чего мы имеем следующий список победителей в различных номинациях на Gamescom 2019 Awards:
- Лучшая игра выставки: Dreams
- Лyчший приключeнчeский боевик: Blacksad: Under the Skin
- Лyчший боевик: DOOM Eternal
- Лyчшaя ceмeйнaя игрa: Concrete Genie
- Лучшая гоночная игра: Grid
- Лyчшaя poлeвaя игpa: Wasteland 3
- Лyчший симyлятop: Planet Zoo
- Лyчшaя спoртивнaя игрa: Roller Champions
- Лyчшая cтpaтегия: Desperados III
- Лyчшaя opигинaльнaя игрa: Dreams
- Лyчшaя игpa для Xbox One: Gears 5
- Лyчшая игpa для Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Link's Awakening
- Лyчшaя игpa для PlayStation 4: Dreams
- Лyчшaя мобильнaя игpа: Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition
- Лyчшая игpa для PC: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
В целом ничего удивительного в том, как распределились победные места по номинациям нет. Ждем грядущие выставки, на которых, будем надеяться, будут соревноваться игры уже следующего игрового поколения.