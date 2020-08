Объявлены лучшие компьютерные игры 2020 года

Gamescom Awards 2020 подразумевает несколько номинаций. Так, в номинации лучший приключенческий боевик победу одержала игра известного разработчика Ubisoft - Watch Dogs Legion. В то же время, лучшим боевиком была признана Star Wars: Squadrons от компании Electronic Arts. Лидером среди многопользовательских игр была названа Operation Tango, тогда как лучшей инди-игрой - Curious Expedition 2.

Также в рамках мероприятия были объявлены лучшие игры для консолей. В частности, лучшей игрой для PlayStation стала Cyberpunk 2077, тогда как для Xbox этой игрой стала Tell Me Why.