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Объявлены лучшие компьютерные игры 2020 года
От Watch Dogs Legion до Star Wars: Squadrons
В ходе игровой выставки Gamescom 2020 были объявлены лучшие компьютерные игры 2020 года. А ознакомиться с лучшими тайтлами по мнению зрителей можно будет уже 30 августа.
Gamescom Awards 2020 подразумевает несколько номинаций. Так, в номинации лучший приключенческий боевик победу одержала игра известного разработчика Ubisoft - Watch Dogs Legion. В то же время, лучшим боевиком была признана Star Wars: Squadrons от компании Electronic Arts. Лидером среди многопользовательских игр была названа Operation Tango, тогда как лучшей инди-игрой - Curious Expedition 2.
Также в рамках мероприятия были объявлены лучшие игры для консолей. В частности, лучшей игрой для PlayStation стала Cyberpunk 2077, тогда как для Xbox этой игрой стала Tell Me Why.