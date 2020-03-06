Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

Offworld Trading Company представляет из себя стратегическую игру с поддержкой многопользовательского режима до восьми игроков. Так, в ходе игры геймеры окажутся в мире, в котором Марс уже колонизирован, а космические путешествия стали реальностью. Игрокам же предстоит побороться за торговое доминирование на рынке Марса. Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 515 рублей.

Также были объявлены игры, которые сервис бесплатно начнет раздавать с 12 марта. В их число вошли Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust и A Short Hike.