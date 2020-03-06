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Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

Бесплатная раздача закончится 12 марта
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store. Напомним, что на протяжении всего 2020 года сервис цифровой дистрибуции будет каждую неделю отдавать игры в подарок. На этой неделе такими играми стали GoNNER и Offworld Trading Company.

Offworld Trading Company представляет из себя стратегическую игру с поддержкой многопользовательского режима до восьми игроков. Так, в ходе игры геймеры окажутся в мире, в котором Марс уже колонизирован, а космические путешествия стали реальностью. Игрокам же предстоит побороться за торговое доминирование на рынке Марса. Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 515 рублей.

Также были объявлены игры, которые сервис бесплатно начнет раздавать с 12 марта. В их число вошли Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust и A Short Hike.

GoNNER, в свою очередь, представляет из себя платформер для продвинутых геймеров, которые не боятся сложных уровней. Если в обычное время игра стоит порядка 249 рублей, что тоже не очень много, то до 12 марта ее можно ухватить абсолютно бесплатно.