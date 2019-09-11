Объявлены российские цены Apple Arcade и Apple TV+

Компания Apple объявила российские цены на игровой сервис Apple Arcade и видеосервис Apple TV+. Оба они будут запущены в России одновременно с остальными странами.

Apple Arcade заработает в App Store с 19 сентября одновременно с релизом iOS 13, с 30 сентября — на устройствах с iPadOS и tvOS 13, а в октябре — на компьютерах с macOS Catalina. Сервис предлагается на основе ежемесячной подписки стоимостью 199 руб с бесплатным месячным пробным периодом. Он предоставляет безлимитный доступ к каталогу из более чем 100 новых эксклюзивных игр. Все они поддерживаются на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV.