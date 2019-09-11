Объявлены российские цены Apple Arcade и Apple TV+

Компания Apple объявила российские цены на игровой сервис Apple Arcade и видеосервис Apple TV+. Оба они будут запущены в России одновременно с остальными странами.
Apple Arcade заработает в App Store с 19 сентября одновременно с релизом iOS 13, с 30 сентября — на устройствах с iPadOS и tvOS 13, а в октябре — на компьютерах с macOS Catalina. Сервис предлагается на основе ежемесячной подписки стоимостью 199 руб с бесплатным месячным пробным периодом. Он предоставляет безлимитный доступ к каталогу из более чем 100 новых эксклюзивных игр. Все они поддерживаются на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV.
Apple TV+ станет доступен с 1 ноября в приложении Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других платформах, а также на сайте tv.apple.com. Подписка стоит по цене 199 рублей в месяц с бесплатной пробной подпиской на 7 дней. Однако пользователи, купившие любой новый iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch или Mac, бесплатно получат годовую подписку на Apple TV+. С функцией Семейного доступа одна подписка на Apple TV+ будет доступна шести членам семьи.