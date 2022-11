Объявлены самые продаваемые игры для PlayStation 5 и Xbox Series X в России

Каждая шестая игра, проданная М.Видео-Эльдорадо, пришлась на Nintendo Switch. Лидерами стали ролевая игра с упражнениями Ring Fit Adventure и The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Спросом также пользовались хиты The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Links Awakening и некоторые другие продукты.