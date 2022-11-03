Объявлены самые продаваемые игры для PlayStation 5 и Xbox Series X в России

На первом месте игры для PlayStation 4, а самая продаваемая в течение года — Cyberpunk 2077, за ней шла FIFA 22. По итогам девяти месяцев вторую строчку занял эксклюзив «Horizon Запретный Запад», а в третьем квартале — «Mortal Kombat X. Хиты PS».