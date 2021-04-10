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Сегодня в 10:55

Объявлены самые скачиваемые в марте 2021 года игры

От Call of Duty: Black Ops Cold War до Need for Speed Heat
Японская компания Sony объявила список самых скачиваемых в марте текущего года тайтлов. В него вошли как всемирно известные игры, вроде Assassin’s Creed Valhalla и Rainbow Six Siege, так и новинки текущего года, например It Takes Two.

Sony разделила рейтинг на четыре категории: самые скачиваемые игры для PS5 в Северной Америке и Европе, а также самые скачивание игры для PS4 в этих регионах.

Итак, в Северной Америке владельцы PS5 чаще всего покупали шутер Call of Duty: Black Ops Cold War. На втором месте оказалась игра про Человека-паука — Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Также в список попали NBA 2K21, It Takes Two, Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Valhalla, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Demon’s Souls, FIFA 21, Watch Dogs: Legion.

Владельцы консоли Sony пятого поколения из Европы, в свою очередь, чаще всего скачивали симулятор FIFA 21. Вторым по популярности в этом регионе оказался Call of Duty: Black Ops Cold War, а замыкает тройку лидеров – It Takes Two. Также в рейтинге числятся Rainbow Six Siege, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Assassin’s Creed Valhalla, WRC 9 FIA World Rally Championship, Mortal Kombat 11 и Demon’s Souls.

Рейтинг самых скачиваемых игр на PS4 в Северной Америке выглядит следующим образом:

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. Minecraft
  3. Grand Theft Auto V
  4. NBA 2K21
  5. Little Nightmares
  6. The Forest
  7. Rainbow Six Siege
  8. Call of Duty: Modern Warfare
  9. Friday the 13th: The Game
  10. Need for Speed Heat

Европейский рейтинг самых устанавливаемых игр на PS4:

  1. Minecraft
  2. Call of Duty: Black Ops Cold War
  3. Grand Theft Auto V
  4. Rainbow Six Siege
  5. FIFA 21
  6. Little Nightmares
  7. NBA 2K21
  8. The Forest
  9. The Crew 2
  10. Battlefield V
Автор: Лилик Ми