Объявлены самые скачиваемые в марте 2021 года игры

Sony разделила рейтинг на четыре категории: самые скачиваемые игры для PS5 в Северной Америке и Европе, а также самые скачивание игры для PS4 в этих регионах.

Итак, в Северной Америке владельцы PS5 чаще всего покупали шутер Call of Duty: Black Ops Cold War. На втором месте оказалась игра про Человека-паука — Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Также в список попали NBA 2K21, It Takes Two, Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Valhalla, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Demon’s Souls, FIFA 21, Watch Dogs: Legion.

Владельцы консоли Sony пятого поколения из Европы, в свою очередь, чаще всего скачивали симулятор FIFA 21. Вторым по популярности в этом регионе оказался Call of Duty: Black Ops Cold War, а замыкает тройку лидеров – It Takes Two. Также в рейтинге числятся Rainbow Six Siege, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Assassin’s Creed Valhalla, WRC 9 FIA World Rally Championship, Mortal Kombat 11 и Demon’s Souls.

Рейтинг самых скачиваемых игр на PS4 в Северной Америке выглядит следующим образом:

Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft Grand Theft Auto V NBA 2K21 Little Nightmares The Forest Rainbow Six Siege Call of Duty: Modern Warfare Friday the 13th: The Game Need for Speed Heat

Европейский рейтинг самых устанавливаемых игр на PS4: