Обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся за считанные часы до релиза самой игры

Как сообщает Insider Gaming, эмбарго на публикацию рецензий истечёт 20 ноября в 17:00 по московскому времени. Уже через несколько часов после этого игра станет доступна на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass.

Такой подход со стороны разработчиков выглядит необычно для игровой индустрии, где обзоры обычно публикуются за несколько дней до релиза. Это позволяет аудитории заранее ознакомиться с мнением критиков и принять решение о покупке.

Что заставило GSC Game World выбрать столь сжатый график, пока остаётся загадкой. Возможно, разработчики боятся негативной реакции или хотят сохранить интригу до последнего момента.

Интересно, что старший редактор Insider Gaming, успевший ознакомиться с игрой, считает её потенциальным хитом: «Если бы S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла раньше, она могла бы побороться за звание игры года на The Game Awards».

Тем временем игра уже добилась успеха в предзаказах — в Steam она заняла второе место по выручке, уступив только Counter-Strike 2.