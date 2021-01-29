Очередной эксклюзив для PlayStation 5 перенесли

На этот раз речь идёт о новой игре от Housemarque — студии, разработавшей Dead Nation и Alienation. AAA-рогалик Returnal, согласно данным Polygon, выйдет не 19 марта 2021 года, как заявлялось ранее, а 30 апреля. Да, разница между датами небольшая, но учитывая, что каждый реальный эксклюзив PlayStation 5 сейчас на вес золота, подобные действия возмутят немало игроков.

Радует хотя бы то, что игру перенесли ненадолго и не из-за проблем в разработке. По словам самой Sony, она хочет «предоставить разработчикам дополнительное время для продолжения улучшения игры до уровня качества, который игроки ждут от Housemarque».