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Очередной эксклюзив для PlayStation 5 перенесли
Радует хотя бы то, что не на 2022, как это случилось с новой игрой по Гарри Поттеру
Во время анонса дизайна PlayStation 5, японская Sony показала огромное количество новых игр для консоли. Часть из них, как и было обещано изначально, вышли на старте приставки. А часть, к сожалению, получили более позднюю дату релиза, чем было изначально. Вот и сейчас очередной эксклюзив для PlayStation 5 перенесли.
На этот раз речь идёт о новой игре от Housemarque — студии, разработавшей Dead Nation и Alienation. AAA-рогалик Returnal, согласно данным Polygon, выйдет не 19 марта 2021 года, как заявлялось ранее, а 30 апреля. Да, разница между датами небольшая, но учитывая, что каждый реальный эксклюзив PlayStation 5 сейчас на вес золота, подобные действия возмутят немало игроков.
Радует хотя бы то, что игру перенесли ненадолго и не из-за проблем в разработке. По словам самой Sony, она хочет «предоставить разработчикам дополнительное время для продолжения улучшения игры до уровня качества, который игроки ждут от Housemarque».