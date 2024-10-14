«Очередной фестиваль тормозов на Unreal Engine 5»: эксперты прокомментировали ремейк Silent Hill 2 на ПК

Их выводы оказались довольно разочаровывающими. Как и другие проекты на Unreal Engine 5, выпущенные в 2024 году, игра сталкивается с серьёзными проблемами производительности.

Даже на мощных конфигурациях, таких как RTX 4090 с Ryzen 7 7800X3D, ремейк испытывает регулярные «заикания» при перемещении по городу.

Единственным решением для стабильной игры остаётся ограничение частоты кадров до 30 fps, что, конечно, не устраивает многих игроков, привыкших к более плавному геймплею.

Кроме того, есть и другие проблемы: некорректная работа вертикальной синхронизации, ограниченная частота анимации тканей, которая застряла на 30 fps, что создаёт странные визуальные эффекты, например, у флагов. Проблемы также затрагивают систему освещения.