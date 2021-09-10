Один из главных эксклюзивов PlayStation анонсировали для компьютеров

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Один из главных эксклюзивов PlayStation анонсировали для компьютеровИнтересно, как скоро японцы откажутся от эксклюзивов в принципе?
Накануне вечером Sony провела мероприятие PlayStation Showcase. На нём, помимо демонстрации Spider-Man 2 и ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic с новейшей графикой, состоялся ещё один интересный анонс.
Японская компания представила Legacy of Thieves Collection. Это сборник, в который войдут Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy с улучшенной под PlayStation 5 графикой. Но куда интереснее тот факт, что игра также выйдет и на персональных компьютерах.
Таким образом, игра серии Uncharted впервые появится на ПК. Более того, это будет первый за всю историю случай, когда номерную часть линейки выпустят где-либо, кроме как на PlayStation.
На данный момент о сборнике не так много информации, как хотелось бы. Известно лишь, что релиз Legacy of Thieves Collection состоится в начале 2022 года.