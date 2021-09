Один из главных эксклюзивов PlayStation анонсировали для компьютеров

Интересно, как скоро японцы откажутся от эксклюзивов в принципе?

Накануне вечером Sony провела мероприятие PlayStation Showcase. На нём, помимо демонстрации Spider-Man 2 и ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic с новейшей графикой, состоялся ещё один интересный анонс.