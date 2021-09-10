Один из главных эксклюзивов PlayStation анонсировали для компьютеров

Японская компания представила Legacy of Thieves Collection. Это сборник, в который войдут Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy с улучшенной под PlayStation 5 графикой. Но куда интереснее тот факт, что игра также выйдет и на персональных компьютерах.

Таким образом, игра серии Uncharted впервые появится на ПК. Более того, это будет первый за всю историю случай, когда номерную часть линейки выпустят где-либо, кроме как на PlayStation.

На данный момент о сборнике не так много информации, как хотелось бы. Известно лишь, что релиз Legacy of Thieves Collection состоится в начале 2022 года.