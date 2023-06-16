Один из главных создателей серии GTA основал новую студию

Его новое детище займётся созданием «новой интеллектуальной собственности для различных платформ и форматов».

Согласно пресс-релизу, Absurd Ventures будет разрабатывать повествовательные миры, создавать уникальных персонажей и писать захватывающие истории в различных жанрах.

Новые проекты будут охватывать широкий спектр медиа: живые выступления и анимацию, видеоигры и интерактивный контент, книги, графические романы и подкасты со сценарием.

Дэн Хаузер выразил своё мнение относительно запуска Absurd Ventures, заявив: «Мы создаём Absurd Ventures, чтобы воплощать новые вселенные и рассказывать потрясающие истории, где и как только мы можем».

Отметим, что Хаузер знаменит не просто тем, что является соучредителем Rockstar Games. Он был креативным директором и ведущим сценаристом при создании таких знаменитых франшиз, как Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и Bully.