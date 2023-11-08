Один из самых известных игровых журналистов раскрыл анонс GTA 6 уже на этой неделе

По его информации, уже на этой неделе Take-Two Interactive вместе с Rockstar Games готовятся раскрыть завесу тайны над долгожданной шестой частью культовой франшизы.

Этот анонс, по всей видимости, не станет очередной уткой, как множество предыдущих слухов, распространяемых анонимами из интернет-пространств. Шрайер известен своей надёжностью и точностью в подобных вопросах.

Ожидается, что разработчики поделятся деталями процесса создания игры, хотя конкретика, скорее всего, останется за кадром.

Сам трейлер Grand Theft Auto 6 планируется к выпуску в декабре, в честь 25-летия Rockstar Games, и именно тогда игровое сообщество сможет узнать предполагаемую дату релиза. Согласно утечкам, действие новой части развернется в современном Майами, а в центре сюжета окажутся два главных героя — мужчина и женщина.

Из предварительно обнаруженных данных следует, что игру ожидает революция в системе анимаций, поведении персонажей и животных, а также динамично изменяющемся окружении и усовершенствованном искусственном интеллекте.