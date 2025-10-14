Одиночная кампания Battlefield 6 требует онлайна — игра не работает без подключения к интернету

Это вызывает раздражение у игроков: даже если вы хотите пройти сюжет без онлайна, придётся стоять в общей очереди. На выходных она достигала 500 000 человек. При обрыве связи игра выдаёт ошибку и предлагает либо переподключиться, либо выйти.

Разработчики объясняют требование онлайна защитой от пиратства и модификации сохранений, но, как отмечают критики, в итоге страдают честные покупатели.

Более того, как предупреждают специалисты по сохранению игр, кампания станет полностью недоступной, если EA когда-нибудь отключит серверы — как это произошло с Anthem.

Игроки уже требуют от EA добавить офлайн-режим, чтобы кампания Battlefield 6 не превратилась в «диск-подставку для кофе».