Одиночная кампания Battlefield 6 требует онлайна — игра не работает без подключения к интернету

Опубликовано 14 октября 2025, 07:291 мин.
Одиночная кампания Battlefield 6 требует онлайна — игра не работает без подключения к интернетуГеймеры разгневаны
Несмотря на то, что диск с Battlefield 6 содержит полную версию игры, для запуска одиночной кампании всё равно нужно интернет-подключение.
Это вызывает раздражение у игроков: даже если вы хотите пройти сюжет без онлайна, придётся стоять в общей очереди. На выходных она достигала 500 000 человек. При обрыве связи игра выдаёт ошибку и предлагает либо переподключиться, либо выйти.
Разработчики объясняют требование онлайна защитой от пиратства и модификации сохранений, но, как отмечают критики, в итоге страдают честные покупатели.
Более того, как предупреждают специалисты по сохранению игр, кампания станет полностью недоступной, если EA когда-нибудь отключит серверы — как это произошло с Anthem.
Игроки уже требуют от EA добавить офлайн-режим, чтобы кампания Battlefield 6 не превратилась в «диск-подставку для кофе».