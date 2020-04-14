Одна из главных эксклюзивных игр PlayStation выйдет в Steam уже этим летом

Стоит отметить, что Journey — это бывший эксклюзив PlayStation, ради которого многие пользователи покупали PlayStation 3. Более того, игра сразу же после выхода была обласкана как пользователями так и критиками по всему миру. Еще прошлым летом игру портировали на компьютеры, правда, тогда ее можно было приобрести лишь в Epic Games Store. И вот, спустя почти год, игра добралась и до Steam — ее релиз на площадке состоится уже 11 июня текущего года.

”Исследуйте древний таинственный мир Journey, паря над руинами и скользя по песчаным дюнам в поисках ответов на его загадки. Играйте в одиночку или в компании с еще одним путешественником, чтобы исследовать этот огромный мир вместе. В Journey вас ждут потрясающие пейзажи и номинированный на премию “Грэмми” саундтрек. Это совершенно уникальная и захватывающая игра”, — говорится в описании игры.