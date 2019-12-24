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Одна из лучших игр десятилетия продается по скидке
Речь о Disco Elysium
Буквально недавно издание TIME опубликовало собственный список лучших игр десятилетия. По мнению авторов, одной из них является эстонская игра Disco Elysium 2019 года, которую прямо сейчас можно приобрести со скидкой.
Так, сервис цифровой дистрибуции Steam в очередной раз решил порадовать игроков заманчивым предложением. Если раньше Disco Elysium можно было купить за 725 рублей, то в честь акции ее цена упала до 580 рублей ( 20% скидка). Стоит отметить, что данная акция является временной и закончится 2 января 2020 года.
Disco Elysium представляет собой ролевую игру с открытым миром, в которой в роли главного героя выступает полицейский-алкоголик. Действие игры разворачивается в несуществующем городе Ревашоль, в котором герою необходимо расследовать дело об убийстве.