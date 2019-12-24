Одна из лучших игр десятилетия продается по скидке

Так, сервис цифровой дистрибуции Steam в очередной раз решил порадовать игроков заманчивым предложением. Если раньше Disco Elysium можно было купить за 725 рублей, то в честь акции ее цена упала до 580 рублей ( 20% скидка). Стоит отметить, что данная акция является временной и закончится 2 января 2020 года.

Disco Elysium представляет собой ролевую игру с открытым миром, в которой в роли главного героя выступает полицейский-алкоголик. Действие игры разворачивается в несуществующем городе Ревашоль, в котором герою необходимо расследовать дело об убийстве.