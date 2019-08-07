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Игры
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Одна из лучших игр для PlayStation 3 вышла на смартфонах

Пока, правда, только на устройствах, работающих на iOS
Annapurna Interactive внезапно выпустила популярную приключенческую игру Journey для iPhone и iPad. К слову, несколько лет назад игра завоевала звание “Игры года” на PlayStation 3 и до последнего момента являлась эксклюзивом консоли от Sony.

В Journey игрок занимается медитативным движением в сторону очень высокой горы, пробираясь через бескрайнюю пустыню. На своем пути есть возможность повстречать и других игроков, но никаких способов для взаимодействия с ними у не предусмотрено. На момент своего выхода на PlayStation 3 игра победила в нескольких номинациях на британской кинопремии BAFTA, а также была номинирована на “Грэмми” за визуальное и музыкальное сопровождении.

Что интересно, права на игру все еще принадлежат Sony Interactive Entertainment. Так, изначально она вышла на PlayStation 3 в марте 2012-го, а через три года появилась на PlayStation 4. На Metacritic игра получила 92 балла от критиков, и 8.4 балла из 10 от обычных пользователей.

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