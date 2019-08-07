Одна из лучших игр для PlayStation 3 вышла на смартфонах

В Journey игрок занимается медитативным движением в сторону очень высокой горы, пробираясь через бескрайнюю пустыню. На своем пути есть возможность повстречать и других игроков, но никаких способов для взаимодействия с ними у не предусмотрено. На момент своего выхода на PlayStation 3 игра победила в нескольких номинациях на британской кинопремии BAFTA, а также была номинирована на “Грэмми” за визуальное и музыкальное сопровождении.

Что интересно, права на игру все еще принадлежат Sony Interactive Entertainment. Так, изначально она вышла на PlayStation 3 в марте 2012-го, а через три года появилась на PlayStation 4. На Metacritic игра получила 92 балла от критиков, и 8.4 балла из 10 от обычных пользователей.