Одна из лучших военных стратегий для компьютеров продается с огромной скидкой

Так, если ранее популярный военный симулятор в режиме реального времени продавался за 699 рублей, то сейчас его можно ухватить с 80% скидкой, а именно за 139 рублей. Кроме того, в рамках акции с 80% скидкой продаются несколько изданий тайтла, в числе которых Legacy Edition, Eastern Front, Tales of Valor и прочие. А всего за 174 рубля можно ухватить вторую часть популярной стратегии.

Напомним, данная игра удостоилась награды в премии VGX в номинации “Лучшая игра для ПК. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.