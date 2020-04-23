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Одна из лучших военных стратегий для компьютеров продается с огромной скидкой
Речь об игре Company of Heroes
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает радовать геймеров всевозможными выгодными предложениями. На этот раз в цифровом магазине запущена акция, в рамках которой одна из лучших военных стратегий для компьютеров продается с огромной скидкой. Речь об игре Company of Heroes.
Так, если ранее популярный военный симулятор в режиме реального времени продавался за 699 рублей, то сейчас его можно ухватить с 80% скидкой, а именно за 139 рублей. Кроме того, в рамках акции с 80% скидкой продаются несколько изданий тайтла, в числе которых Legacy Edition, Eastern Front, Tales of Valor и прочие. А всего за 174 рубля можно ухватить вторую часть популярной стратегии.
Напомним, данная игра удостоилась награды в премии VGX в номинации “Лучшая игра для ПК. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.