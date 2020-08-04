Одна из любимых игр Илона Маска продается за 97 рублей

Одна из любимых игр Илона Маска Deus Ex представляет из себя футуристический экшен. Так, действия в тайтле Deus Ex: Mankind Divided происходят в 2029 году. По сюжету, люди, которые модифицированы механическими аугментациями стали изгоями в обществе. Как раз за подобного персонажа и представляется возможность сыграть геймерам.

Напомним, что в обычное время Deus Ex: Mankind Divided продается за 649 рублей, тогда как сейчас на игру действует 85% скидка, что делает ее стоимость равной 97 рублям. Однако отметим, что акция является временной и продлится до 7 августа.