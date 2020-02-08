Одна из самых красивых игр прошлого года продается со скидкой

Если раньше стандартное издание игры можно было купить за 1599 рублей, то сейчас его стоимость упала до 959 рублей ( 40% скидка). Кроме того, со скидкой также продается и золотое издание, стоимость которого упала с 2598 рублей до 1558 рублей ( 40% скидка).

Но и это еще не все. Скидки также коснулись официальных дополнений к игре. Так, с 25% скидкой можно приобрести абонемент Expansion Pass, в который вошли два крупных сюжетных дополнения по мотивам новейших историй из мира “Метро”. Напомним, что в обычное время его стоимость равна 999 рублям, тогда как со скидкой стоимость составит 749 рублей. А всего за 191 рублей доступно дополнение “Метро: Исход. Два полковника”.

Отметим, что акция является временной и завершится уже 14 февраля в 19:00 по Москве.