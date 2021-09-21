Одну из лучших игр для PlayStation 4 - Detroit: Become Human - распродают для ПК за полцены

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Одну из лучших игр для PlayStation 4 - Detroit: Become Human - распродают для ПК за полценыДо 27 сентября
Аттракцион неслыханной щедрости в Steam набирает обороты. Помимо того, что в сервисе сейчас действуют скидки на шутеры Call of Duty и симулятор строительства городов Cities: Skylines, упала цена и на одну из лучших игр для PlayStation 4 - Detroit: Become Human.
Так, приобрести хит для PlayStation 4 в версии для ПК можно за полцены. Напомним, что в обычное время Detroit: Become Human продают за 1 628 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 814 рублей.
С 33% скидкой предлагается приобрести весь набор Quantic Dream Collection. В его состав, помимо Detroit: Become Human, вошли Beyond: Two Souls и Heavy Rain. Ранее он был доступен за 3 192 рубля, а сейчас его можно купить за 2 140.
Купить Detroit: Become Human за полцены можно вплоть до 27 сентября. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.