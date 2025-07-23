Официально: Battlefield 6 получит открытую бету — дата и детали ожидаются на EA Event 29 июля

Хотя точная дата начала тестирования и детали регистрации пока не раскрыты, многие инсайдеры указывают на 4 августа — именно эту дату удалось обнаружить пользователям Reddit в API-коде сайта EA.

Полноценный анонс события ожидается на EA Event 29 июля, где, вероятно, будет представлен и первый официальный трейлер.

Согласно сообщению разработчиков, открытая бета предложит игрокам два варианта матчей: с «открытым» и «закрытым» оружием.

В первом случае все классы смогут использовать любое оружие. Во втором — оружие будет строго привязано к классам, как в классических частях Battlefield.

Этот гибридный подход стал ответом на критику сообщества, разделившегося после экспериментов с открытым оружием в Battlefield 2042.

DICE и EA намерены использовать бета-тест для оценки интереса к обеим системам и, возможно, определения финальной модели для релизной версии Battlefield 6.