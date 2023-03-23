Официально: Counter-Strike 2 выйдет уже летом 2023 года. Valve показала игровой процесс

Официально: Counter-Strike 2 выйдет уже летом 2023 года. Valve показала игровой процессОсобенно впечатляют объёмные частицы дыма
Компания Valve объявила о выходе Counter-Strike 2, которая появится летом 2023 года. Игра станет бесплатным обновлением Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и будет работать на движке Source Engine 2.
Фото: IGN
Ограниченный круг игроков CS:GO уже получил доступ к закрытому тестированию. Более подробная информация о том, как стать участником тестирования, пока не сообщается.
Согласно сайту CS2, игра представляет собой «самый крупный технический скачок в истории Counter-Strike». Среди новых возможностей называются переработанные карты, меняющие игру дымовые гранаты и геймплей, не зависящий от частоты «тиков» сервера.
Отдельно отмечается, что все предметы игрока CS:GO будут перенесены в CS2.
Напомним, что слухи о скором анонсе проекта активно ходили по Сети последние пару недель.