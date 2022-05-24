Официально: какие игры будут дарить покупателям новейших видеокарт AMD Radeon RX 6XXX

Теперь же производитель опубликовал список из двух игр, которые получат владельцы новеньких адаптеров серии Radeon RX 6XXX. В него вошли грядущие Saints Row и Sniper Elite 5.

Что интересно, обе игры лишь должны выйти в будущем. И если у последней днём релиза обозначено 26 мая, то Saints Row станет доступна игрокам лишь 23 августа.