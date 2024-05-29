Официально: новая Call of Duty: Black Ops 6 появится бесплатно в Game Pass в день релиза

В официальном блоге Xbox Wire старший руководитель сообщества Game Pass Меган Сперр сообщила: «Мы рады подтвердить, что подписчики Game Pass смогут начать играть в Call of Duty: Black Ops 6 в первый же день релиза».

Это подтверждение появилось после многочисленных вопросов геймеров о включении серии Call of Duty в подписку Microsoft.

В начале мая компания обсуждала, стоит ли добавлять новые выпуски Call of Duty в Game Pass. Ряд сотрудников компании выражали опасения, что доход от продаж игры может снизиться, если она будет доступна по подписке.

Call of Duty традиционно продает около 20 млн копий ежегодно, что делает этот вопрос особенно важным для Activision и Microsoft.

Тем не менее, решение включить Black Ops 6 в Game Pass стало значительным шагом для подписочного сервиса, предлагая игрокам возможность бесплатно играть в одну из самых популярных игровых серий с момента ее релиза.