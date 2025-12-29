Официально: новые игры серии Silent Hill будут выходить почти каждый год

Об этом рассказал продюсер франшизы Мотой Окамото в интервью японскому изданию Famitsu, подводя итоги возрождения серии. По его словам, после релиза Silent Hill 2 Remake в октябре 2024 года и выхода Silent Hill f в сентябре 2025-го, Konami считает, что серия «вернулась в строй».

Теперь компания намерена поддерживать темп примерно в одну игру в год, включая как уже анонсированные, так и пока нераскрытые проекты. При этом продюсер оговорился, что планы остаются гибкими и возможны паузы, если команда не сможет удержать нужный уровень качества.

Фактически Silent Hill уже стал почти ежегодной серией: за 2023–2025 годы вышли Silent Hill: Ascension, ремейк второй части и Silent Hill f.

Однако заявление Konami вызвало споры среди фанатов — одни рады стабильному возвращению культового хоррора, другие опасаются выгорания франшизы и давления на разработчиков.