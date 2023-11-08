Официально: первый трейлер GTA 6 покажут в начале декабря

Официально: первый трейлер GTA 6 покажут в начале декабряДа, мы все дождались этого дня
В преддверии своего 25-летия, Rockstar Games подготовила подарок, который взволнует сердца миллионов фанатов по всему миру.
Компания, известная своими инновационными и культовыми видеоиграми, объявила о скором релизе первого трейлера долгожданной игры Grand Theft Auto 6.
С момента основания в 1998 году, Rockstar Games неустанно работала над тем, чтобы видеоигры стали неотъемлемой частью культуры, наравне с другими видами развлечений. Их страсть к созданию игр, которые завоевывают любовь игроков, не угасает.
«Мы очень рады сообщить, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей части Grand Theft Auto», — рассказал Сэм Хаузер, один из основателей Rockstar Games.
Это заявление стало сенсацией для геймерского сообщества, предвкушающего новые приключения во вселенной GTA.