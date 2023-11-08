Официально: первый трейлер GTA 6 покажут в начале декабря

Компания, известная своими инновационными и культовыми видеоиграми, объявила о скором релизе первого трейлера долгожданной игры Grand Theft Auto 6.

С момента основания в 1998 году, Rockstar Games неустанно работала над тем, чтобы видеоигры стали неотъемлемой частью культуры, наравне с другими видами развлечений. Их страсть к созданию игр, которые завоевывают любовь игроков, не угасает.

«Мы очень рады сообщить, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей части Grand Theft Auto», — рассказал Сэм Хаузер, один из основателей Rockstar Games.

Это заявление стало сенсацией для геймерского сообщества, предвкушающего новые приключения во вселенной GTA.