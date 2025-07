Официально: Ubisoft потратила на разработку Assassin’s Creed Shadows более €100 млн

Об этом сообщили генеральный директор Ив Гиймо и финансовый директор Фредерик Дюге во время последней встречи с акционерами. При этом в эту сумму не включены маркетинговые расходы, поэтому реальные затраты на создание игры наверняка еще выше.

Над проектом работала студия Ubisoft Quebec при поддержке 14 других подразделений компании. Несмотря на высокие затраты, Assassin’s Creed Shadows демонстрирует хорошие коммерческие результаты.

В США игра заняла третье место в списке самых продаваемых игр года на май 2025-го, по данным Circana. Кроме того, Ubisoft объявила о более чем 3 млн игроков в первые недели после релиза, а стартовые продажи стали вторыми по величине в истории серии, уступив только Assassin’s Creed Odyssey.

Напомним, что игра доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. В ближайших планах издателя — выпуск New Game Plus, первого сюжетного дополнения Claws of Awaji и кооперативного режима в 2026 году.