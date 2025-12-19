Официально: в Fallout 5 будут учитываться события сериала

По его словам, новая игра будет разворачиваться в мире, где сюжет и ключевые события сериала уже произошли или происходят.

Это означает, что персонажи и решения, показанные в шоу, придется учитывать при формировании лора Fallout 5, даже если напрямую они в игре не появятся.

Сериал Fallout хронологически расположен после всех вышедших игр серии и уже вызвал споры среди фанатов — особенно из-за судьбы Нью-Вегаса и возможной «канонизации» отдельных концовок.

Говард подтвердил, что эти вопросы для Bethesda важны, но конкретных деталей пока не раскрыл. Fallout 5 остается проектом отдаленного будущего: сейчас студия сосредоточена на The Elder Scrolls VI, у которой до сих пор нет даты выхода.