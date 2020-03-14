Официальный симулятор гонок Формулы-1 стал временно бесплатным

На протяжении пяти дней игроки могут абсолютно бесплатно сыграть в F1 2019. Кроме того, в рамках акции на данную игру также действует большая скидка. Так, если ранее издание F1 2019 Legends Edition стоило 1239 рублей, то до 19 марта включительно его можно приобрести всего за 371 рубль.А заплатив 599 рублей вместо 1999 рублей можно приобрести F1 2019 Anniversary Edition.

Однако и это еще не все. Так, с 71% скидкой продается набор F1 Game Franchise Bundle. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 5361 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется всего в 1569 рублей.