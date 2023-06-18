Она ещё даже не вышла, но в неё уже можно поиграть: названа самая дорогая игра в истории

Теперь стоимость разработки Star Citizen превышает совокупные расходы на создание GTA V, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077.

По информации, опубликованной изданием ginx.tv, Rockstar потратила $137 млн на Grand Theft Auto V, а Red Dead Redemption 2 обошлась им в $170 млн. В свою очередь CD Projekt RED, создавшей Cyberpunk 2077, потребовалось $174 млн.

А вот бюджет Star Citizen значительно превосходит эти цифры, достигая отметки в $590 млн. Это позволило проекту стать самой дорогостоящей игрой в мире с большим отрывом от конкурентов.

При этом важно отметить, что эта игра так официально и не вышла. Единственное, в рамках раннего доступа, её могут попробовать все желающие. Достаточно купить стартовый пакет.