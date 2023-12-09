Они это серьезно? Sony назвала PS5 лучшей платформой для игр, чем ПК

Это заявление вызвало широкий резонанс в игровом сообществе, поскольку PS5 и ПК традиционно считаются конкурентами в мире гейминга.

Нишин подчеркнул, что PS5 предлагает простоту настройки и использования для тех, кто хочет наслаждаться последними игровыми новинками без лишних хлопот.

Он также отметил, что консоль бренда, как развлекательная система с фиксированными техническими характеристиками, предлагает более доступную цену по сравнению со сборкой или покупкой игрового ПК с аналогичными характеристиками.

Однако, несмотря на эти преимущества, PS5 ограничивает пользователей фиксированными характеристиками и не предоставляет возможности для апгрейда, в отличие от ПК, который может быть использован не только для игр, но и для работы, учебы и других целей.

Вообще, подобные заявления всегда умиляют, учитывая, что консоли из поколения в поколение рано или поздно скатываются в 30фпс-геймингу и множеству компромиссов, в отличие от игровых компьютеров.