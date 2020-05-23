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Онлайн-игра во вселенной Final Fantasy раздается бесплатно и навсегда для PlayStation 4
Акция продлится до 26 мая
В фирменном онлайн-магазине Sony стартовала новая акция, в рамках которой онлайн-игра во вселенной Final Fantasy раздается бесплатно и навсегда для PlayStation 4. Кроме того, геймеры также могут получить 30 дней подписки со 100% скидкой.
Речь о Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, которая представляет из себя многопользовательскую ролевую игру. Напомним, что ранее игра продавалась за 899 рублей, тогда как вплоть до 26 мая базовый набор Final Fantasy XIV: A Realm Reborn можно установить абсолютно бесплатно. Однако стоит отметить, что в данном случае все дополнительные материалы придется покупать отдельно.
Также отметим, что для данной игры необходима подписка. Однако в рамках акции раздается 30 дней бесплатного периода.