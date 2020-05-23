Онлайн-игра во вселенной Final Fantasy раздается бесплатно и навсегда для PlayStation 4

Речь о Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, которая представляет из себя многопользовательскую ролевую игру. Напомним, что ранее игра продавалась за 899 рублей, тогда как вплоть до 26 мая базовый набор Final Fantasy XIV: A Realm Reborn можно установить абсолютно бесплатно. Однако стоит отметить, что в данном случае все дополнительные материалы придется покупать отдельно.

Также отметим, что для данной игры необходима подписка. Однако в рамках акции раздается 30 дней бесплатного периода.