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Онлайн-режим в следующей части Resident Evil может оказаться королевской битвой
На это намекают утечки
Инсайдеры поделились новыми подробностями о грядущей части Resident Evil. Судя по всему, онлайн-режим Resident Evil Village Online будет королевской битвой.
Об этом рассказал пользователь Reddit под ником ChrisRedfieldfanboy, ссылаясь на перевод утечки, раскрывающей предварительные планы по развитию многопользовательского режима Resident Evil Village. Так, намек на то, что Resident Evil Village Online окажется королевской битвой был найден в документах Capcom. В частности, Capcom в них обращает внимание на успех таких тайтлов, как Fortnite, Apex Legends и Call of Duty: Warzone. Отмечается также, что мультиплеер будет несколько персонажей, облики, бустеры и бесплатные обновления.
Напомним, что выход восьмой части основой серии культового хоррора Resident Evil Village запланирован на следующий год. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X, S и PlayStation 5.