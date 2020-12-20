Онлайн-режим в следующей части Resident Evil может оказаться королевской битвой

Об этом рассказал пользователь Reddit под ником ChrisRedfieldfanboy, ссылаясь на перевод утечки, раскрывающей предварительные планы по развитию многопользовательского режима Resident Evil Village. Так, намек на то, что Resident Evil Village Online окажется королевской битвой был найден в документах Capcom. В частности, Capcom в них обращает внимание на успех таких тайтлов, как Fortnite, Apex Legends и Call of Duty: Warzone. Отмечается также, что мультиплеер будет несколько персонажей, облики, бустеры и бесплатные обновления.

Напомним, что выход восьмой части основой серии культового хоррора Resident Evil Village запланирован на следующий год. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X, S и PlayStation 5.