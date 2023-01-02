Онлайн-шутер Fortnite вернётся на iPhone спустя три года после бана от Apple

Отметим, что до сих пор никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Пока что компания Суини судится с Apple из-за её монопольного положения на рынке iOS-приложений и игр.

Напомним, что в 2020 году Fortnite была удалена из App Store после того, как Apple обвинила Epic Games в нарушении условий обслуживания. Именно в ответ на это создатели игры и магазина Epic Games Store подали в суд на купертиновцев.

Неясно, разрешилась ли ситуация. Но учитывая, сколько времени уже прошло и потенциальное негативное влияние на бизнес в связи с происходящим, возможно, стороны наконец-то договорились.