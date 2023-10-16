Онлайн-шутер про ограбления Payday 3 столкнулся с уходом 97% всего через три недели после релиза

Онлайн-шутер про ограбления Payday 3 столкнулся с уходом 97% всего через три недели после релизаКатастрофическое падение интереса
Всего за месяц после релиза, многопользовательский шутер Payday 3 потерял значительную часть своей аудитории на платформе Steam.
Если в момент запуска игры суточный онлайн составлял порядка 78 000 игроков, то к 16 октября этот показатель упал до всего 2500 участников. Это означает, что аудитория игры сократилась на 97%.
Сравнивая с прошлой частью, средний онлайн Payday 3 в Steam оказался в семь раз ниже, чем у Payday 2, несмотря на то, что последний был выпущен 10 лет назад.
От игроков поступает много негативных отзывов: на данный момент лишь 41,17% рецензий являются положительными. Большинство претензий связаны с техническими проблемами на старте, когда сервера игры не смогли справиться с большой нагрузкой.
Разработчики же устранили эту проблему только через две недели после релиза.