Онлайн-шутер про Первую мировую Battlefield 1 стал временно бесплатным в Steam

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Онлайн-шутер про Первую мировую Battlefield 1 стал временно бесплатным в SteamНо поторопитесь — акция действует до 25 июля.
Некоторое время назад EA анонсировала новую игру в серии Battlefield — Battlefield 2042. То ли в честь этого, то ли просто так совпало, но в Steam прямо сейчас можно бесплатно сыграть в полную версию одной из прошлых частей — Battlefield 1.
Игра повествует о событиях времён Первой мировой войны. При этом в онлайн-магазине Valve её также можно купить с огромной скидкой в 88%. В результате этого издание Battlefield 1 Revolution продаётся всего за 300 рублей!
Правда, если вас заинтересовало предложение, стоит учитывать, что оно носит временный характер. Так, скидка на проект будет действительна лишь до 4 августа 2021 года.