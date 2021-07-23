Онлайн-шутер про Первую мировую Battlefield 1 стал временно бесплатным в Steam

Игра повествует о событиях времён Первой мировой войны. При этом в онлайн-магазине Valve её также можно купить с огромной скидкой в 88%. В результате этого издание Battlefield 1 Revolution продаётся всего за 300 рублей!

Правда, если вас заинтересовало предложение, стоит учитывать, что оно носит временный характер. Так, скидка на проект будет действительна лишь до 4 августа 2021 года.